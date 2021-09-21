Власти прогнозируют рост ВВП Беларуси в 2022 году на уровне 2,9%

Рост ВВП Беларуси в 2022 году планируется на уровне 2,9%, сообщил 21 сентября журналистам глава Минэкономики Александр Червяков перед заседанием Совета министров, на котором рассматривались прогнозные документы на будущий год.

Александр Червяков. Фото: tvr.by.

«В следующем году мы планируем достичь темпов роста экономики на уровне порядка 102,9%. Это программный уровень, и мы стараемся идти в этом фарватере», — приводит слова Червякова пресс-служба Минэкономики.

Он отметил, что экономика страны будет расти за счет внешнего спроса. «Развитие экономики будет идти в большей степени за счет внешнего спроса, чем внутреннего. В этом заключается устойчивость нашей финансовой системы и в целом экономики», — сказал министр.

Он заявил, что прогноз социально-экономического развития Беларуси на 2022 год формируется с учетом сложившихся условий, в том числе санкционного давления.

«Конечно, это накладывает свой отпечаток на развитие отраслей. И наша задача состоит в том, чтобы санкционное давление было минимальным не только на отрасли, но, в первую очередь, на наше население. В связи с этим мы подготовили проект указа главы государства, где рассматриваем три ключевые задачи. Первое — это нарастить экспорт. Экспортную выручку планируется нарастить до 46 миллиардов долларов при положительном сальдо более 2 миллиардов. Для нас это важная задача. Окном возможностей по увеличению экспорта мы должны воспользоваться, поскольку рынки растут. И наша цель — максимально продать нашу продукцию», — сказал глава экономического ведомства.

Кроме того, по словам Червякова, стоит задача увеличить инвестиции в экономику. «Планируем нарастить объемы вложений более 36 миллиардов с темпом 103,3%. Приоритеты определены пятилетней программой социально-экономического развития. Тем не менее будем отдавать предпочтение проектам, которые направлены на импортозамещение, максимальное использование местного сырья. Цель — создать проекты и производства, которые бы увеличили глубину переработки и которые направлены на повышение конкурентоспособности самих предприятий», — заявил он.

Третья задача связана с ростом доходов населения. «Планируется увеличить доходы на 2%. При этом уровень номинальной зарплаты составит 1.551 рубль в целом по экономике. В реальном секторе — более 1.600 рублей. Таким образом, решая три ключевые задачи, в следующем году мы выйдем на прогнозный темп ВВП 102,9%», — отметил Червяков.

Министр экономики также сообщил, что в проекте указа предусмотрено недопущение роста цен более чем на 6% с начала года.