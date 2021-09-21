В своем выступлении на сессии Генассамблеи ООН президент Байден упомянул Беларусь

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Выступая 21 сентября на 76-й сессии Генассамблеи ООН, президент США Джо Байден упомянул Беларусь:

 

 

«Будущее за теми, кто раскрывает потенциал народов, а не подавляет его. Будущее будет принадлежать тем, кто позволит людям дышать свободно, а не тем, кто душит свой народ. Авторитарные правители заявляют, что в мире больше нет демократии. Но они ошибаются. Правда в том, что демократический мир — везде, он живет среди антикоррупционных активистов, правозащитников, журналистов, мирных демонстрантов в Беларуси, Мьянме, на Кубе, Венесуэле и других странах», — сказал Байден.

 

 

 

 
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Тэги: Генассамблея ООН Беларусь демократия президент США Персона: Джо Байден Город: Нью-Йорк

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