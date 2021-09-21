COVID-19: за прошедшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1.917 инфицированных, 12 — умерли

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За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1.917 пациентов с COVID-19, выписано 1.362 человека, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

 

 

По официальным данным, зафиксировано 12 смертей, связанных с коронавирусной инфекцией.

В предыдущие сутки был зарегистрирован 1.941 новый случай коронавируса, 19 сентября — 1.982, 18-го — 1.986 (абсолютный официальный рекорд для Беларуси с начала пандемии), 17-го сентября было выявлено 1.979 случаев, 16-го — 1.967, 15-го — 1.923, 14-го — 1.630.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 520.286 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 505.923 пациента с ранее подтвержденным коронавирусом.

Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в стране умерло 4.028 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 9.735 тестов на коронавирус, что в два раза меньше, чем днем ранее (18.860). Всего проведено 8.238.914 тестов.

По информации Минздрава, более 1 млн 912 тыс. жителей Беларуси получили первую дозу вакцины от коронавируса, 1 млн 537 тыс. — прошли полный курс вакцинации.

Накануне министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время посещения 10-й городской клинической больницы Минска сообщил, что сейчас Беларусь находится почти на пике заболеваемости коронавирусом. «Четвертую волну мы уже анонсировали — согласно прогнозам она должна была прийти. К сожалению, холодная погода способствует росту заболеваемости, — цитировала чиновника пресс-служба Минздрава. — Сейчас мы находимся почти на самых высоких цифрах минувших волн. Сложность в том, что эти цифры повторяются изо дня в день, в том числе по госпитализации. Чрезвычайной ситуации нет, но требует напряжения сил системы здравоохранения».

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус Персона: Дмитрий Пиневич Город: Минск

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