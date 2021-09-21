Литва рассмотрела около 20% заявлений прибывших из Беларуси нелегальных мигрантов — в убежище отказано всем

В лагерях, оборудованных в связи с наплывом нелегальных мигрантов со стороны Беларуси, сейчас зарегистрировано 2.962 иностранца, сообщает сайт Министерства внутренних дел Литвы со ссылкой на данные департамента по миграции МВД и Службы охраны государственной границы (СОГГ).

Лагерь для мигрантов вблизи литовско-белорусской границы. Фото: vrm.lrv.lt.

Незарегистрированными остались 512 человек — это лица, отказавшиеся от регистрации, а также пациенты с COVID-19 и находящиеся на карантине.

В страны происхождения вернулись 164 мигранта — кто-то добровольно, воспользовавшись финансовой поддержкой со стороны государства, некоторых депортировали. На данный момент известно еще о 55 мигрантах, которые изъявили желание добровольно вернуться на родину.

Отмечается, что из числа зарегистрированных 2.804 нелегальных мигранта подали заявления о предоставлении убежища на территории Литвы. Департамент миграции уже рассмотрел 620 заявлений, или около 22%, — ни одно из них удовлетворено не было.

«Дело каждого пересекшего литовскую границу рассматривается индивидуально, — отметили в МВД Литвы. — Однако оказывается, что большинство мигрантов нелегальными путями ищут лучшей жизни в более богатых странах, а не спасаются от преследования или других невыносимых трудностей, что лишает их права на предоставление убежища».

В министерстве обратили внимание на то, что с начала года и до вступления в силу законодательных поправок, серьезно ограничивающих свободу передвижения мигрантов, более 500 иностранцев покинули предоставленное им жилье, впоследствии 123 человека были возвращены с польской границы. «По мнению специалистов по миграции, это еще раз показывает, что мигранты, нелегально пересекшие литовскую границу, на самом деле не ищут убежища в Литве, а хотят использовать нашу страну для въезда в более богатые европейские страны», — подчеркнули в МВД.

После вступления в силу упомянутых поправок фиксировались лишь единичные случаи ухода мигрантов из лагерей. С введением процедур по возвращению нелегалов в страну не впустили 2.576 иностранцев, которые пытались незаконно пересечь литовскую границу со стороны Беларуси.

МВД Литвы также сообщает, что министр Агне Билотайте 21 сентября подписала новый план оказания Литве чрезвычайной помощи Европейским офисом по вопросам предоставления убежища (EASO). План предусматривает усиление экспертной поддержки МВД, СОГГ, а также помощь Министерству соцобеспечения и труда и Центру приема беженцев. Согласно плану эксперты и переводчики EASO будут оказывать помощь литовским властям до 2022 года.

«Мы завершили регистрацию мигрантов и стремимся ускорить рассмотрение заявлений о предоставлении убежища, потому помощь специалистов нам очень нужна, — заявила Билотайте. — Переводчики и специалисты помогут предоставить мигрантам всю необходимую информацию и узнать реальные обстоятельства, при которых они оказались в Литве. Я благодарю EASO за помощь».

Из-за увеличения потока нелегальных мигрантов с белорусской стороны Литва ввела режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша — чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.