Вблизи белорусско-украинской границы задержан прятавшийся на сеновале уроженец Львовской области

Пинские пограничники задержали нарушителя, который незаконно проник в Беларусь из Украины. Инцидент произошёл 20 сентября в Столинском районе, сообщает телеграм-канал ГПК.

Скриншот видео ГПК.

По информации от местных жителей неизвестный двигался с территории Украины в направлении деревни Лютый Бор. На место прибыли пограничники с ближайшей заставы «Речица» и после проведенного поиска выявили спрятавшегося на сеновале мужчину. 70-летний гражданин Украины, уроженец села Сновичи Львовской области имел при себе продукты питания на одни сутки, паспорт, мобильный телефон и денежные средства.

Нарушитель объяснил переход границы поиском в Беларуси лучших условий жизни, так как поссорился с родственниками на родине.

Задержанный привлечен к административной ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Ему предстоит депортация и запрет въезда в Беларусь на два года.