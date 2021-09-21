Вблизи белорусско-украинской границы задержан прятавшийся на сеновале уроженец Львовской области

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Пинские пограничники задержали нарушителя, который незаконно проник в Беларусь из Украины. Инцидент произошёл 20 сентября в Столинском районе, сообщает телеграм-канал ГПК.

 

Скриншот видео ГПК.

 

По информации от местных жителей неизвестный двигался с территории Украины в направлении деревни Лютый Бор. На место прибыли пограничники с ближайшей заставы «Речица» и после проведенного поиска выявили спрятавшегося на сеновале мужчину. 70-летний гражданин Украины, уроженец села Сновичи Львовской области имел при себе продукты питания на одни сутки, паспорт, мобильный телефон и денежные средства.

 

 

Нарушитель объяснил переход границы поиском в Беларуси лучших условий жизни, так как поссорился с родственниками на родине.

Задержанный привлечен к административной ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Ему предстоит депортация и запрет въезда в Беларусь на два года.

 

 
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Тэги: граница задержание нарушителя Город: Пинск

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