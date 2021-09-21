Минэнерго: Беларусь предложила Пакистану сотрудничество в области ядерной энергетики

Возможности партнерства в ядерной энергетике обсудили министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич и председатель Комиссии по атомной энергии Пакистана Мухаммад Наим. Встреча состоялась 21 сентября в рамках 65-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ в Вене (Австрия), сообщает пресс-служба Минэнерго.

БелАЭС. Фото: minenergo.gov.by.

Каранкевич проинформировал собеседника о строительстве Белорусской АЭС, обратив внимание на то, что Беларусь стала первой в Европе площадкой, где российская госкорпорация «Росатом» реализовала проект по сооружению атомной станции с водо-водяными реакторами поколения 3+, «который соответствует самым высоким требованиям безопасности».

«Полагаю, что с учетом реализации белорусской ядерной энергетической программы у нас появилась возможность сотрудничества в этом направлении», — сказал министр.

Глава Минэнерго заявил, что организации страны «накопили необходимый опыт и компетенции для участия в проектах строительства АЭС за рубежом». По его словам, белорусский опыт сооружения атомной станции изучают Бангладеш, Венгрия, Египет, Турция и Узбекистан.

Со стороны этих стран и «Росатома», по утверждению чиновника, «есть интерес к привлечению белорусских специалистов и строителей к реализации проектов по строительству атомных станций, а также в сфере подготовки кадров». Беларусь, добавил он, готова делиться опытом в области достижений ядерной науки.

Каранкевич напомнил, что Беларусь и Пакистан развивают сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, образовании и туризме. Перспективы двустороннего взаимодействия будут обсуждать участники очередного заседания совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое, как ожидается, пройдет до конца года. Белорусская сторона «уже направила в адрес председателя пакистанской части комиссии свои предложения».

Белорусская АЭС преимущественно за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200. Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает инжиниринговая компания «АСЭ», которая является головной организацией инжинирингового дивизиона «Росатома».

Первый блок БелАЭС, которая возводится вблизи Островца (Гродненская область), начал вырабатывать электричество в режиме опытно-промышленной эксплуатации 3 ноября 2020 года. 10 июня этого года блок ввели в промышленную — коммерческую — эксплуатацию. 18 июня была принята партия ядерного топлива для первой плановой перегрузки в реактор первого энергоблока.

Ядерное топливо для второго энергоблока БелАЭС доставили на станцию 19 апреля, загрузить его в реактор планируется этой осенью. Ввести второй блок в эксплуатацию в соответствии с указом № 447 должны в первой половине 2022 года.

12 июля сработавшая автоматическая защита генератора отключила от сети первый блок БелАЭС — он не работает до сих пор.