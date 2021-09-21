За изображения БЧБ-флагов на зданиях двое минчан получили крупные штрафы

Суд Советского района столицы 21 сентября оштрафовал двух минчан на 150 базовых величин (4.350 рублей) каждого за рисование бело-красно-белых флагов.

Судья Александр Волк.

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org , дело по статье 341 Уголовного кодекса рассмотрел судья Александр Волк. Жителей столицы Александра Фурса и Наталью Шепель обвинили в осквернении сооружений и порче имущества.

Их задержали вечером 29 апреля после того, как «неравнодушная гражданка Евгения Нестерович» сообщила в милицию, что неизвестные рисуют бело-красно-белые флаги на сооружениях по улице Богдановича.

В отношении Фурса и Шепель составили протоколы по статье 23.4 КоАП якобы за отказ пройти в служебный автомобиль. В РУВД у задержанных изъяли баллоны с белой и красной краской, наклейки с «незарегистрированной символикой», сделали видеозапись с их признаниями. Суд арестовал Шепель и Фурса на пять суток. Тогда же выяснилось, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело за порчу имущества, а дома у них прошли обыски. После отбытия ареста оба были отпущены под залог (по 1.450 рублей).

Эти события легли в основу обвинения по уголовному делу. На суде Александр Фурс вину признал, заявив, что рисунки наносил только он. Наталья Шепель вину не признала, от дачи показаний и последнего слова отказалась.