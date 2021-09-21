В Минске женщина на «Киа» не справилась с управлением и сбила двух пешеходов

/ Происшествия
Просмотров: 57

Ранним утром 21 сентября в Минске произошло ДТП с участием автомобиля каршерингового сервиса «Везуха».

 

 

Около 07:15 минут 48-летняя женщина, управляя автомобилем «Киа», двигалась по транспортной развязке проспекта Жукова и улицы Розы Люксембург. На закруглении дороги она не справилась с управлением — машину вынесло на полосу встречного движения, потом на тротуар, где она сбила двух людей.

Пешеходы получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение для обследования.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП наезд на пешеходов Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

В Пружанах за ДТП со смертельным исходом посадили сотрудника милиции

В Пружанах за ДТП со смертельным исходом посадили сотрудника милиции

День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда

День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?