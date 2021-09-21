В Минске женщина на «Киа» не справилась с управлением и сбила двух пешеходов

Ранним утром 21 сентября в Минске произошло ДТП с участием автомобиля каршерингового сервиса «Везуха».

Около 07:15 минут 48-летняя женщина, управляя автомобилем «Киа», двигалась по транспортной развязке проспекта Жукова и улицы Розы Люксембург. На закруглении дороги она не справилась с управлением — машину вынесло на полосу встречного движения, потом на тротуар, где она сбила двух людей.

Пешеходы получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение для обследования.