В Минске женщина на «Киа» не справилась с управлением и сбила двух пешеходов
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Ранним утром 21 сентября в Минске произошло ДТП с участием автомобиля каршерингового сервиса «Везуха».
Около 07:15 минут 48-летняя женщина, управляя автомобилем «Киа», двигалась по транспортной развязке проспекта Жукова и улицы Розы Люксембург. На закруглении дороги она не справилась с управлением — машину вынесло на полосу встречного движения, потом на тротуар, где она сбила двух людей.
Пешеходы получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение для обследования.