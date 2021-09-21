Глава МВД Литвы: белорусский режим открывает новые пути нелегальной миграции

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Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что минский режим ищет и открывает новые пути нелегальной миграции в Евросоюз, сообщает DELFI.

 

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Фото: Андриус Уфартас / Делфи.

 

«Сегодня мы видим, что Беларусь очень интенсивно ищет новые пути: прежде всего, пытаются воспользоваться ситуацией в Афганистане, а также, по нашим данным, уже есть новый безвизовый порядок для соответствующих стран: Пакистана, Ирана, Южно-Африканской Республики, Египта», – сказала министр журналистам в Сейме во вторник, 21 сентября.

«Мы также видим решения, которые позволяют прилететь не только в минский, но и в другие аэропорты», – добавила она.

По словам А. Билотайте, это демонстрирует, что белорусский режим и далее пытается оказывать давление на Литву и на другие страны Евросоюза.

В этом году в Литву через границу с Беларусью незаконно попали более 4,1 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потока мигрантов и называет это гибридной агрессией. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация.

 

 
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Тэги: Беларусь-ЕС миграционный кризис Персона: Агне Билотайте

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