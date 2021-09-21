Газету «Информ-прогулка» оштрафовали на 100 базовых величин

Экономический суд Брестской области оштрафовал лунинецкое региональное еженедельное издание «Информ-прогулка» на 100 базовых величин (2.900 рублей), сообщает лишенная госрегистрации Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Отмечается, что штраф редакция получила «за нанесение ущерба национальным интересам Республики Беларусь». Судебное заседание состоялось 16 сентября.

По словам редактора газеты Андрея Вышинского, никаких объяснений такого решения он не получил.

Газета «Информ-прогулка» выходила с 1994 года. На ее страницах освещалась повседневная жизнь Лунинецкого района. В конце июля 2021 года пинская типография расторгла договор на печать газеты «в связи со значительным физическим износом печатного оборудования». «Информ-прогулка» продолжает работать онлайн.

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