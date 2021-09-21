За прошедшие сутки в страны ЕС не впустили более 250 нелегалов со стороны Беларуси

За прошедшие сутки в страны Европейского союза не впустили более 250 мигрантов, которые намеревались незаконно пересечь границу со стороны Беларуси.

Пограничная служба Польши в «Твиттере» сообщила, что 20 сентября зафиксировано 220 попыток нелегального пересечения границы с территории Беларуси. Задержано 14 иностранцев, в частности граждане Турции (9), Ирака (4) и Руанды (1), остальных в страну не впустили. Кроме того, два человека (из Польши и Украины) задержаны за пособничество в незаконном переходе границы.

Новостной портал Delfi со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы сообщает, что за прошедшие сутки в страну не впустили около 20 нелегальных мигрантов. Отмечается, что иностранцы приближались к участкам литовской границы, относящимся к Шальчининкскому, Вильнюсскому и Игналинскому районам.

Государственная пограничная охрана Латвии сообщила, что за вчерашний день 16 иностранцам помешали нелегально пересечь латвийско-белорусскую границу. Вместе с тем шесть человек было задержано: по гуманитарным причинам им не препятствовали пересечь границу.

Отмечается, что с 10 августа, когда в граничащих с Беларусью районах было введено чрезвычайное положение, в Латвию не впустили 1.284 нелегальных мигранта. За это же время 38 человек были пропущены по гуманитарным причинам. Всего с начала года в стране задержали 390 иностранцев, незаконно пересекших границу.

Из-за увеличения потока нелегальных мигрантов с белорусской стороны Литва ввела режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша — чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

8 сентября представительство ЕС заявило демарш Министерству иностранных дел Беларуси «в связи с незаконными пересечениями границы со стороны Беларуси в Европейский союз».

«Европейская служба внешних действий утверждает, что наблюдаемое 50-кратное увеличение нерегулярных переходов границы из Беларуси в ЕС не является отражением неспособности властей Беларуси соблюдать свои обязательства в борьбе с незаконной миграцией и торговлей людьми, — говорилось в сообщении на сайте представительства ЕС. — Для такого резкого роста количества нелегальных переходов границы на рассматриваемом маршруте нет объективных причин. ЕС осуждает использование мигрантов в политических целях и настоятельно призывает власти Беларуси прекратить эту практику».

В тот же день МИД Беларуси выступил с критикой демарша. Во внешнеполитическом ведомстве заявили: «Пытаться утверждать, что Беларусь каким-то образом причастна к росту количества переходов границы, по меньшей мере некомпетентно и непрофессионально. Мы не имеем ничего общего с истинными причинами роста потоков миграции из проблемных регионов. А вот страны ЕС как участники известных коалиций имеют к этому прямое отношение».

Вместе с тем в МИД отметили, что Беларусь «готова к конструктивному взаимодействию и сотрудничеству с ЕС» по миграционной проблематике. «Граница для нас — всегда линия сотрудничества, а не разногласий», — подчеркнули в министерстве.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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