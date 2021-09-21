За сутки в Литву пытались попасть около 20 нелегалов с территории Беларуси

Служба отмечает, что, по сравнению с воскресеньем, их число сократилось, тогда не впустили почти 50 мигрантов, delfi.lt. За минувшие сутки мигранты приближались к литовской границе у Шальчининкского, Вильнюсского и Игналинского районов.
В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака.
Должностные лица Литвы называют выросшие потоки нелегальной миграции гибридной агрессией белорусского режима.
Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.