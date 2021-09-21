В Бресте россиянку отправили в колонию за «клевету» на Лукашенко

Суд Московского района Бреста приговорил гражданку России Ирину Викхольм к полутора годам лишения свободы в колонии. Ее признали виновной в клевете на Лукашенко.

Как пишет dw.com , поводом для уголовного дела стал опубликованный 23 мая твит-перепост с сайта об инциденте с самолетом Ryanair.

Через пять дней после появления этого твита 58-летняя Ирина Викхольм была задержана. Свою вину она отрицала. О ее дальнейшей судьбе стало известно спустя три месяца, когда 1 сентября прокуратура сообщила, что в суд направлено уголовное дело о «публичной клевете» на Александра Лукашенко со стороны «иностранной гражданки В». Следователи заявили, что россиянка хотела «причинить ущерб авторитету государства».