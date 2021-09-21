Польша стягивает к границе с Беларусью войска

Власти Польши объявили о размещении на границе с Беларусью дополнительных войск и военной техники для защиты от наплыва нелегальных мигрантов, которых, по их мнению, используют Беларусь и РФ для дестабилизации ЕС.

«Мы имеем дело с хорошо организованной акцией со стороны Минска и Москвы», — приводит dw.com слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Выступая после встречи с министром внутренних дел и администрации Польши Мариушем Каминьским и начальником Пограничной службы Томашем Прагой, Моравецкий отметил, что власти страны будут «с полной решимостью» защищать польскую границу.

Каминьский сообщил, что к границе с Беларусью на этой неделе будут направлены еще 500 военнослужащих и восемь единиц военной техники, которые укрепят пограничную охрану.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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