Польша стягивает к границе с Беларусью войска

/ Беларусь-ЕС
Просмотров: 228

Власти Польши объявили о размещении на границе с Беларусью дополнительных войск и военной техники для защиты от наплыва нелегальных мигрантов, которых, по их мнению, используют Беларусь и РФ для дестабилизации ЕС.

«Мы имеем дело с хорошо организованной акцией со стороны Минска и Москвы», — приводит dw.com слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Выступая после встречи с министром внутренних дел и администрации Польши Мариушем Каминьским и начальником Пограничной службы Томашем Прагой, Моравецкий отметил, что власти страны будут «с полной решимостью» защищать польскую границу.

Каминьский сообщил, что к границе с Беларусью на этой неделе будут направлены еще 500 военнослужащих и восемь единиц военной техники, которые укрепят пограничную охрану.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: нелегальные мигранты Беларусь-Польша-граница

Другие материалы на эту тему:

«Это неприемлемо». Меркель назвала ситуацию с нелегалами гибридной атакой

«Это неприемлемо». Меркель назвала ситуацию с нелегалами гибридной атакой

Маас: ситуация в Беларуси остается позорным пятном посреди Европы

Маас: ситуация в Беларуси остается позорным пятном посреди Европы

США назвали ситуацию с нелегальными мигрантами местью Лукашенко за санкции

США назвали ситуацию с нелегальными мигрантами местью Лукашенко за санкции

ЕС призвали быстро ответить на проблему нелегальной миграции из Беларуси

ЕС призвали быстро ответить на проблему нелегальной миграции из Беларуси