Беларусь заняла четвертое место на территории бывшего СССР по инфляции

По росту потребительских цен в январе—августе 2021 года Беларусь заняла четвертое место на территории бывшего СССР, свидетельствует проведенный БелаПАН анализ данных национальных органов статистики.

За восемь месяцев цены в стране увеличились на 6,1%. Впереди оказались Грузия (11,2%), Кыргызстан и Украина (по 6,2%).

Далее: Казахстан, Эстония (по 5,8%), Азербайджан, Литва (по 5%), Таджикистан, Узбекистан (по 4,8%), Россия (4,69%), Молдова (4,29%), Латвия (4,1%) и Армения (3,7%). Туркменистан последние годы не обнародует данные об инфляции.

В августе цены в Беларуси увеличились на 0,18% — одиннадцатое место после Грузии, Эстонии (по 0,7%), Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана (по 0,5%), Армении, Латвии, Литвы (0,4%) и Молдовы (0,33%). Ниже рост цен был в России (0,17%). В Украине они снизились на 0,2%, в Кыргызстане — на 0,7%.

В самопровозглашенном Приднестровье, где есть своя финансовая система, цены с начала года увеличились на 2,89% (за август — снизились на 0,77%).

По итогам 2020 года Беларусь заняла пятое место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен (на 7,36%), января—августа — четвертое (3,76%), при этом в августе цены увеличились на 0,17%; по итогам января 2021 года — четвертое (1,14%), января—февраля — первое (3,1%), января—марта — третье (3,81%), января—апреля — четвертое (4,58%), января—мая — третье (5,16%), полугодия — четвертое (5,84%), января — июля — четвертое (5,91%).