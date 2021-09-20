Представитель «Интер РАО»: с конца августа Россия поставляет электроэнергию в Беларусь

В конце августа Россия начала поставлять в Беларусь электроэнергию, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на члена правления — временно исполняющую обязанности руководителя блока трейдинга российской энергетической компании «Интер РАО» Александру Панину.

Фото: mycabel.ru.

О поставках электричества в Беларусь представитель компании сообщила 20 сентября в кулуарах конференции «Новая Россия — новая энергетика», отвечая на вопрос журналистов о прогнозе экспорта в 2021 году.

«Я бы пока оставила прогноз-2019, потому что конкретно сейчас, в сентябре, снизилась поставка в Балтию, но сейчас мы поставляем в Белоруссию. У нас появилась возможность, у нас достаточно крупная поставка сейчас идет», — сказала она, уточнив, что поставки идут с конца августа.

Позже белорусские государственные медиа распространили комментарий Минэнерго Беларуси, в котором утверждается, что импорт российской электроэнергии является дополнительной мерой «обеспечения надежности электроснабжения накануне осенне-зимнего периода». В министерстве обратили внимание на «некоторый рост электропотребления в условиях, когда температурный режим понижается», и заверили, что «импорт осуществляется исходя из экономической целесообразности, <...> он экономически обоснован».

Сообщалось, что в сентябре Беларусь намерена импортировать из РФ около 300 млн кВт·ч электричества, а в октябре закупки не планируются.

12 июля сработавшая автоматическая защита генератора отключила от сети первый блок Белорусской АЭС.

23 июля пресс-служба Минэнерго сообщила, что белорусские и российские специалисты проводят ревизию и диагностику оборудования турбогенератора первого блока АЭС. Тогда было заявлено, что включение блока в сеть «с учетом необходимости прогрева оборудования и последующего набора мощности реакторной установки» планируется к середине августа.

К обозначенному сроку блок в работу не ввели. 19 августа в Минэнерго отрапортовали, что ревизия оборудования и технологических систем завершена. Испытания выявили необходимость замены одного из элементов возбудителя турбогенератора. «Проводятся соответствующие работы с привлечением специалистов российского завода-изготовителя. По их завершении на блоке будут организованы дополнительные испытания и диагностика оборудования и систем турбогенератора, после чего блок включат в сеть», — сообщало энергетическое ведомство.

Блок не работает до сих пор.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) преимущественно за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200. Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает инжиниринговая компания «АСЭ», которая является головной организацией инжинирингового дивизиона «Росатома».

Первый блок БелАЭС начал вырабатывать электричество в режиме опытно-промышленной эксплуатации 3 ноября 2020 года. 10 июня этого года блок ввели в промышленную — коммерческую — эксплуатацию. 18 июня была принята партия ядерного топлива для первой плановой перегрузки в реактор первого энергоблока.

Ядерное топливо для второго энергоблока БелАЭС доставили на станцию 19 апреля, загрузить его в реактор планируется этой осенью.