Киев потребовал немедленно освободить осужденного в Беларуси украинца Михаила Ференца

Немедленно освободить осужденного в Беларуси украинца Михаила Ференца потребовал официальный Киев.

Михаил Ференц. Фото из семейного архива.

«Сегодня суд Заводского района Минска вынес приговор гражданину Украины Михаилу Ференцу. Украинец был осужден на 3 года лишения свободы за якобы участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и умышленное повреждение имущества. При этом семь месяцев, которые украинец уже отбыл в белорусском СИЗО, не были зачтены в общий срок наказания», — отмечается в заявлении МИД Украины.

По мнению Киева, достоверных доказательств вины Ференца в суде не прозвучало. Сам украинец вину не признает.

«Считаем дело Михаила Ференца политически мотивированным, а приговор — несправедливым и противоправным. Бездоказательное обвинение и неправовое осуждение гражданина Украины — это очередные проявления антиукраинских действий Минска», — подчеркивается в заявлении.

Власти Украины считают, что дело Ференца — «очередной пример белорусского «правосудия», вследствие которого за решеткой оказались десятки и сотни местных журналистов и правозащитников, общественных активистов, программистов, студентов и обычных граждан Беларуси».

«В очередной раз призываем власть в Беларуси прекратить репрессии против граждан, вернуться на путь демократического развития страны, освободить всех политических заключенных и начать инклюзивный диалог с привлечением всех слоев белорусского общества», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Подчеркивается, что Украина «последовательно поддерживает независимость и суверенитет Беларуси, а также стремление белорусского народа жить в свободном, демократическом, европейском государстве, в котором каждый голос каждого гражданина учитывается».

По данным правозащитников, Ференц обвинялся в участии в трех маршах, развешивании бело-красно-белых ленточек во дворах, организации нанесения протестных надписей и рисунков. Выходец из Донецка живет в Беларуси девять лет, был задержан 16 сентября прошлого года.