Профессор из Штутгарта: в Германии нет четвертой волны пандемии — у нас пандемия непривитых

Специалист в области статистики, профессор Кристиан Гессе из Штутгартского университета внимательно изучил текущие показатели инфицирования в Германии и заявил: «Четвертой волны коронавируса нет и не будет. По крайней мере, среди населения в целом».

Кристиан Гессе. Фото: bnn.de.

«Если вы сравните количество случаев инфицирования между вакцинированными и не вакцинированными, то увидите огромные различия», — говорит эксперт. Профессор Кристиан Гессе поясняет: «Некоторые федеральные земли, включая Баварию, Баден-Вюртемберг и Гессен ведут отдельную статистику заболеваемости среди вакцинированных и невакцинированных. Среди последних заболеваемость в десять раз выше».

Как сообщает germania.one.de , самая высокая частота заражения, то есть количество зарегистрированных случаев инфицирования на 100 000 жителей в течение недели, наблюдается в возрастной группе от 16 до 19 лет: «В отделениях интенсивной терапии на каждого вакцинированного приходится почти 20 невакцинированных пациентов. Что касается пациентов с коронавирусом в целом, подавляющее большинство из них — 95%, невакцинированы».

«Доля вакцинированных лиц, которые заразились коронавирусом, ничтожно мала. Это говорит о том, что у нас нет четвертой волны пандемии. По крайней мере, не среди населения в целом. Но у нас пандемия непривитых», — убежден профессор.

По словам Гессе, из 24 миллионов человек в возрасте старше 60 лет почти четыре миллиона все еще не вакцинированы, это почти каждый шестой немец. Следовательно, необходимо создать еще более сильные стимулы к вакцинации: «Отказ от вакцинации граничит с антиобщественным поведением».