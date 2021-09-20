Тепло придет в квартиры минчан 22 сентября

/ Общество
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Отопительный сезон для жилых зданий столицы стартует 22 сентября, информирует Telegram-канал «Минск. Официально» — такое решение Мингорисполком принял, исходя из сложившихся погодных условий и прогноза погоды.

Так рано батареи в столичных жилых домах давно не включали как правило, подачу тепла в жилфонд начинали в октябре (исключение было сделано в 2019 году, когда процесс стартовал 24 сентября).

Кроме жилищного фонда потеплеет в общежитиях, гостиницах, бассейнах, общегородских банях, учреждениях образования и театрах.

Для общественных и административных зданий, промышленных и прочих организаций дата начала отопления будет определяться по согласованию с энергоснабжающей организацией после подачи тепла в жилые дома.

Напомним, в понедельник, 20 сентября, стали теплыми батареи в детсадах и школах, учреждениях здравоохранения, социального обеспечения, музеях, государственных архивах, библиотеках.

 

 

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Тэги: отопительный сезон Город: Минск

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