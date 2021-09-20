«Белнефтехим» 28-й раз в этом году повышает цены на автомобильное топливо

Концерн «Белнефтехим» объявил об очередном подорожании топлива на копейку — 28-м с начала года.

С 21 сентября цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,98 рубля за литр, АИ-95-К5-Евро — 2,08, АИ-98-К5-Евро — 2,30, дизтоплива — 2,08.

«Изменение цен на моторное топливо <…> обусловлено продолжающимся ростом мировых котировок нефти, среднее значение которых с 1 по 17 сентября достигло 73 долларов США за 1 баррель и по сравнению с уровнем января 2021 года выросло на 33%. Цены с начала года увеличены на 14,7%», — говорится в пояснении концерна.

Предыдущие повышения цен происходили 21, 28 января, 16, 23 февраля, 2, 10, 16, 30 марта, 6, 13, 20, 27 апреля, 4, 13 мая, 2, 8, 15, 24, 29 июня, 6, 13, 20, 27 июля, 3 и 10 августа, 7 и 14 сентября.

С начала года бензин АИ-92-К5-Евро подорожал на 16,5%, АИ-95-К5-Евро и дизтопливо — на 15,6%, АИ-98-К5-Евро — на 13,9%.

Частое увеличение цен на копейку «Белнефтехим» ранее назвал «политикой сдержанной индексации».