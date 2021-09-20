Азербайджан и Иран на грани войны — армии приведены в полную боевую готовность

На границе Азербайджана и Ирана серьезное обострение, войска приведены в полную боевую готовность.

Иранские войска. Фото: avia.pro.

Стягивание иранской военной техники и тяжелого вооружения в приграничные с Азербайджаном регионы привело к потенциальному вооруженному конфликту.

Согласно данным, имеющимся в распоряжении информационно-новостного агентства Авиа.про , после того как иранские войска начали проведение военных маневров, используя танки, беспилотники, реактивные системы залпового огня и тактическое ракетное вооружение, в Азербайджане решили пойти на обострение ситуации, приведя войска в состояние полной боевой готовности и стянув технику на границу с Ираном.

В то же время, источники в силах Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщают, что хотя в Баку решили пойти на эскалацию, несмотря на тот факт, что о проведении учений Тегеран объявил заблаговременно, силы иранской армии также были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Это, фактически, привело к возникновению опасности потенциального вооруженного конфликта между Ираном и Азербайджаном.

В Баку прекрасно осознают, что значительно уступают Ирану в плане военной мощи, даже с учетом того, что ранее Турция заявила о готовности поддерживать Азербайджан в военном плане. Любая провокация, направленная против Ирана (в том числе это относится и к сожжению портретов верховных лидеров исламской республики, что наблюдалось накануне днем), может привести и к реальным столкновениям.

В последние дни в азербайджанских медиа появились оскорбительные фотографии с бывшим военным деятелем Ирана, кроме того неизвестные начали сжигать портреты экс-командира спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции Кассема Сулеймани.