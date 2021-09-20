Политзаключенный Тимур Газизов получил два года ограничения свободы за участие в уличном марше

Политзаключенный Тимур Газизов решением суда Московского района Минска приговорен к двум годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа («химия»). Его освободили в зале суда.

Тимур Газизов после суда в кругу друзей и родных.

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org , такой приговор 20 сентября вынес судья Сергей Кацер, признав Газизова виновным по ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Активиста инициативы «Честные люди» Газизова задержали 16 июня на просмотре онлайн-премьеры спектакля «Белый кролик, Красный кролик».

Согласно обвинению, на массовом мероприятии 4 октября 2020 года Газизов «вел деструктивную деятельность: умышленно препятствовал работе транспорта, блокировал дорогу, не подчинялся законным требованиям сотрудников. Он действовал совместно и согласованно с группой лиц на проспекте Дзержинского с 16.40 до 18.40».

Как отмечают правозащитники, доказательствами по делу приняты письменные материалы, среди которых протокол осмотра мобильного телефона, где содержались видеозаписи — в том числе из каналов, признанных экстремистскими. Также звучала информация, что активист был подписан на всевозможные «деструктивные телеграм-каналы».

Газизов вину не признал.

Гособвинитель просил признать активиста виновным и приговорить к двум годам ограничения свободы, а также освободить имущество из-под ареста и изменить меру пресечения на подписку о невыезде.

Защитник политзаключенного отметил, что в его практике не было такого дела, где была бы настолько не доказана вина, «поэтому сложно защищаться от непонятно чего».

В последнем слове Газизов указал на то, что положенные в основу обвинения переписки в телеграм-чатах с депутатами и личные рабочие переговоры «только подчеркивают, что он жил и действовал законными методами и налаживал связи с представителями власти». Газизов выразил уверенность, что это показывает его «как активного жителя страны, а не человека, который склонен к деструктивной или экстремистской деятельности». По словам Газизова, это могут подтвердить его дочь, бывшая жена, семья, коллеги.

«Я провел более пяти максимальных административных сроков за участие в каком-то несанкционированном мероприятии, — приводят правозащитники слова Газизова. — Это лишило меня возможности видеть своего ребенка и поддержать отца... Вокруг много пишут про единение, но параллельно я столкнулся с тем, что приговор выписан независимо от виновности».