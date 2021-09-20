Смертник ИГИЛ совершил теракт в Афганистане — погибли почти полсотни талибов

Полсотни боевиков «Талибана» были уничтожены в районе Джелалабада в результате подрыва смертника, передает topnews.ru .

По информации Avia.pro, жертвами теракта стали 48 талибов. Ещё около 30 получили ранения различной степени тяжести.

Нападение на боевиков «Талибана» организовали отнюдь не силы сопротивления Афганистана, как предполагалось изначально, а террористы «Исламского государства». Позже ИГИЛ подтвердило эти сообщения, взяв на себя ответственность за подрыв своего сторонника в Джелалабаде.

Как полагают эксперты, в ближайшее время ситуация в Афганистане может резко ухудшиться в связи с тем, что ранее талибы выпустили из афганских тюрем несколько тысяч боевиков «Исламского государства».

С учетом разгорающегося конфликта внутри самого «Талибана» и их неспособностью до сих пор взять полностью под контроль территорию провинции Панджшер, талибы могут быстро потерять контроль над ситуацией в Афганистане.