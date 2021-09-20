Смертник ИГИЛ совершил теракт в Афганистане — погибли почти полсотни талибов
Полсотни боевиков «Талибана» были уничтожены в районе Джелалабада в результате подрыва смертника, передает
По информации Avia.pro, жертвами теракта стали 48 талибов. Ещё около 30 получили ранения различной степени тяжести.
Нападение на боевиков «Талибана» организовали отнюдь не силы сопротивления Афганистана, как предполагалось изначально, а террористы «Исламского государства». Позже ИГИЛ подтвердило эти сообщения, взяв на себя ответственность за подрыв своего сторонника в Джелалабаде.
Как полагают эксперты, в ближайшее время ситуация в Афганистане может резко ухудшиться в связи с тем, что ранее талибы выпустили из афганских тюрем несколько тысяч боевиков «Исламского государства».
С учетом разгорающегося конфликта внутри самого «Талибана» и их неспособностью до сих пор взять полностью под контроль территорию провинции Панджшер, талибы могут быстро потерять контроль над ситуацией в Афганистане.
Ранее TopNews