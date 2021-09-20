«В атмосфере запугивания». Евросоюз резко раскритиковал ход выборов в России

«Эти выборы прошли в атмосфере запугивания критических и независимых голосов, без заслуживающего доверия международного наблюдения», — заявил официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано.

ЕС «никогда не признает выборы в незаконно аннексированном Крыму, потому что Крым — это Украина», подчеркнул далее Стано. И добавил, что выборы в РФ обсудят на площадке Генассамблеи ООН.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова подтвердила, что «Единая Россия» «набрала больше всех голосов, это обеспечило ей конституционное большинство». По результатам подсчета 99,85 процента протоколов «Единая Россия» получает 49,83 процента голосов. Пятипроцентный барьер, по данным ЦИК РФ, также преодолели КПРФ (18,94 процента голосов), ЛДПР (7,52 %), «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» (7,47 %) и партия «Новые люди», которая впервые проходит в парламент (5,33 %).