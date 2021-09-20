Лукашенко: вертикали власти придется нелегко во время референдума — хотя напрягаться особо не будем

Председателям райисполкомов и сотрудникам вертикали власти «придется нелегко» во время референдума об изменениях в Конституцию Беларуси, заявил Александр Лукашенко 20 сентября в ходе назначения руководителей местных органов власти.

«Впереди у нас референдум. Нам придется проводить его, убеждать людей, хотя напрягаться мы особо не будем, — приводит слова Лукашенко его пресс-служба. — Мы просто людям расскажем, какие перемены нас ждут в связи с изменением Конституции, чтобы нас не упрекнули, что мы тут удерживаем дико власть посиневшими руками, как я часто говорю, и вот под себя делаем эту Конституцию. Никто под себя ничего делать не собирается. Как обещали, так проведем референдум».

Лукашенко согласовал назначение Виталия Кулака председателем Каменецкого райисполкома, Вадима Кравчука — председателем Жабинковского райисполкома, Александры Михеенко — председателем Костюковичского райисполкома, Евгения Семенычева — главой администрации Первомайского района Витебска, Николая Орлова и Владимира Бабичева — членами Витебского облисполкома.

Он также дал согласие на назначение Валерия Громады первым заместителем, а Сергея Саракача — заместителем министра культуры, Наталии Павлюченко — первым замминистра труда и социальной защиты, Юлии Бердниковой — управляющей Фондом социальной защиты населения Минтруда и соцзащиты, Алексея Дербина — директором департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики, Владислава Андрейченко — директором СООО «Мобильные ТелеСистемы».

Ранее сообщалось, что референдум по внесению изменений в Конституцию планируется провести в январе 2022 года вместе с выборами в местные советы.