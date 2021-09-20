Лукашенко назначил послов Беларуси в Бразилии, Южной Корее и Таджикистане

Александр Лукашенко 20 сентября назначил послов в Бразилии, Южной Корее и Таджикистане, сообщает его пресс-служба.

Новым послом Беларуси в Бразилии стал Сергей Лукашевич, ранее временный поверенный в делах Беларуси в Испании.

Посольство в Республике Корея возглавил Андрей Чернецкий.

Послом в Таджикистане назначен Виктор Денисенко, который в 2010—2017 годах возглавлял дипмиссию в Кыргызстане.

В ходе назначения Лукашенко поинтересовался, как подбирали дипломатов на новые должности, и заявил главе МИД Владимиру Макею: «Вы же понимаете, что мы ошибаться не можем в назначении послов». Возможно, имелось в виду недопущение повторения прошлогодних отставок послов в знак протеста против ситуации в стране.

Обращаясь к Виктору Денисенко, Лукашенко заявил, что ему будет «легко работать» в Таджикистане, поскольку самого Лукашенко связывает личная дружба с главой страны Эмомали Рахмоном. «У нас практически нет секретов друг от друга. Это показал и мой последний трехдневный визит (на саммит ОДКБ и ШОС в Душанбе. — БелаПАН.)», — подчеркнул он.

Лукашенко отметил, что у Беларуси есть большой потенциал для развития торговли с Таджикистаном и конкретные направления, по которым «можно добавлять в сотрудничестве». «Главное для любого посла — это торгово-экономические отношения. С политикой-то у нас с Таджикистаном вообще нет проблем, как и по другим странам, куда вы поедете», — сказал он.

Также Лукашенко заявил о необходимости расширять присутствие в Бразилии: «Хотя бы понемножку. Я имею в виду торгово-экономические отношения. В политике будете видеть, насколько это возможно. МИД должен помочь. Тут и через Россию, в БРИКС — через эту организацию. Россияне могут помочь по многим направлениям, особенно в Бразилии и особенно сейчас, когда, в общем-то, они стараются нам помочь в этот санкционный период».

Лукашенко считает, что Беларуси необходимо сотрудничать с Кореей. «Сейчас надо вместе с МИД чтобы скооперировались и наметили основные направления нашего сотрудничества. Они идут навстречу. Им интересна эта площадка огромная в центре Европы. Поэтому надо поддерживать с ними отношения», — сказал он.