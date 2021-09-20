Представитель погранслужбы Польши: сообщения белорусских СМИ о том, что пограничники перетаскивали тела умерших мигрантов за пределы страны — ложь

Появившиеся в белорусских СМИ сообщения о том, что польские пограничники перетаскивают тела умерших мигрантов за пределы страны, являются ложью, заявил 20 сентября журналистам главный комендант Пограничной стражи Польши Томаш Прага, передает новостной портал onet.pl .

На польско-белорусской границе. Фото: twitter.com/Straz_Graniczna.

Министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский сообщил, что в конце сентября будет принято решение о возможном продлении чрезвычайного положения в граничащих с Беларусью районах. Сейчас, по его словам, на польско-белорусскую границу дополнительно направлено 500 военнослужащих.

В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что в минувшие выходные произошла трагедия — умерли перешедшие польскую границу истощенные мигранты. «Мы стараемся помогать всем людям и спасать жизни всюду, где это возможно. Можем сказать, что спасли жизнь восьми таким людям», — сказал он.

По словам Моравецкого, речь идет о провокации со стороны режима Лукашенко. «Только в сентябре мы зафиксировали около 4 тысяч попыток незаконного пересечения границы. Мы имеем дело с хорошо организованной акцией Минска и Москвы. У нас есть записи с дронов, которые показывают, что людей с территории Беларуси вывозят на белорусские пограничные посты, откуда их доставляют к польской границе. <...> Это штурм польской границы», — заявил премьер-министр.

Как сообщалось, накануне Следственный комитет и Государственный пограничный комитет Беларуси заявили о смерти на белорусско-польской границе 39-летней гражданки Ирака. «Вблизи места обнаружения на контрольно-следовой полосе, оборудованной на польской территории, зафиксированы явные признаки волочения тела из Польши в Республику Беларусь», — утверждалось в релизе Госпогранкомитета.

Отмечалось, что рядом с телом находились трое детей «в возрасте предположительно от 7 до 15 лет», а также мужчина и пожилая женщина. Они дают пояснения «при содействии предоставленных переводчиков». «В настоящий момент они уже рассказали, что польские силовики под угрозой применения оружия принудили их пешком дойти до границы, а затем заставили пересечь линию польско-белорусской границы», — говорилось в сообщении.

В тот же день погранслужба Польши в «Твиттере» сообщила, что в регионе, граничащем с Беларусью, 19 сентября были обнаружены тела трех человек. Делом занялась прокуратура. Пресс-секретарь Пограничной стражи Анна Михальская заявила местному телеканалу TVN24: «Всё указывает на то, что это, скорее всего, нелегальные мигранты».

Ведомство также сообщило о спасательной операции на болотах возле реки Супрасль в Подляском воеводстве, недалеко от Белостока. Были спасены восемь мигрантов (пять мужчин и три женщины), семь из них отправлены в больницу.

Кроме того, по информации польской радиостанции RMF FM, в Подляском воеводстве обнаружили трех граждан Ирака, которые прибыли из Литвы. Из-за переохлаждения один из них умер, двое доставлены в больницу.

В начале августа на белорусско-литовской границе умер гражданин Ирака, который, по утверждению властей Беларуси, был избит на сопредельной территории. Через некоторое время его труп был перевезен на родину самолетом иракских авиалиний.

Евросоюз обвиняет белорусские власти в росте потока нелегалов, Минск обвинения отвергает и упрекает сопредельные страны в жестоком обращении с мигрантами.