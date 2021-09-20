Министр энергетики: готовность второго блока БелАЭС составляет почти 90%

Строительство Белорусской АЭС находится на завершающей стадии, заявил министр энергетики Виктор Каранкевич 20 сентября во время открытия белорусской экспозиции на выставке в рамках 65-й генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене.

Виктор Каранкевич и Рафаэль Гросси. Фото: minenergo.gov.by.

По его словам, готовность второго блока БелАЭС составляет почти 90%, сейчас идет горячая обкатка его реакторной установки. Чиновник сообщил, что в этом году в активную зону реактора второго блока загрузят ядерное топливо, с чего начнется этап его физического пуска. Ввод второго блока в промышленную эксплуатацию, напомнил глава Минэнерго, планируется в 2022 году.

Каранкевич заявил, что ядерная и радиационная безопасность является «безусловным приоритетом» для Беларуси, и страна его «строго придерживается», развивая сотрудничество с международными партнерами «на принципах открытости и транспарентности».

Как сообщалось, 20 сентября Каранкевич встретился в Вене с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Он пригласил главу агентства посетить церемонию ввода в эксплуатацию всего комплекса БелАЭС в 2022 году.

На встрече белорусский чиновник также проинформировал Гросси о ходе сооружения БелАЭС, подчеркнув, что «безопасность станции и открытость остаются безусловными приоритетами для Беларуси на всех этапах реализации проекта».

Каранкевич отметил, что Беларусь провела все миссии МАГАТЭ, рекомендованные для стран, строящих первую АЭС. Полученные рекомендации и предложения, по его словам, «положены в основу национальных планов действий, которые являются важным ориентиром в работе по реализации национальной программы ядерной энергетики».

Министр поблагодарил МАГАТЭ за содействие в развитии инфраструктуры ядерной энергетики и ядерной безопасности в Беларуси и сообщил, что до конца года в стране ожидают две повторные миссии агентства — по оценке достигнутого прогресса в вопросах развития регулирующей инфраструктуры и по эксплуатационной безопасности.

Собеседники также затронули тему проекта новой рамочной программы сотрудничества Беларуси и МАГАТЭ на 2022—2027 годы, который сейчас готовится.

Отмечается, что Гросси на встрече отметил «открытость Беларуси для сотрудничества с международными организациями, в том числе МАГАТЭ». Он заявил, что в агентстве «не видят ни одной причины, по которой Белорусская АЭС не могла бы быть введена в эксплуатацию», и заверил, что агентство продолжит поддержку этого проекта.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) преимущественно за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200. Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает инжиниринговая компания «АСЭ», которая является головной организацией инжинирингового дивизиона «Росатома».

Первый блок БелАЭС начал вырабатывать электричество в режиме опытно-промышленной эксплуатации 3 ноября 2020 года. 10 июня этого года блок ввели в промышленную — коммерческую — эксплуатацию. 18 июня была принята партия ядерного топлива для первой плановой перегрузки в реактор первого энергоблока.

Ядерное топливо для второго энергоблока БелАЭС доставили на станцию 19 апреля, загрузить его в реактор планируется этой осенью. Ввести второй блок в эксплуатацию в соответствии с указом № 447 должны в первой половине 2022 года. Вместе с тем посол Беларуси в РФ Владимир Семашко в апрельском интервью «Российской газете» заявил, что ввести второй блок в промышленную эксплуатацию планируется в июле следующего года.