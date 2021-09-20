Незнакомец возвратил семье политзаключенной ее телефон, купленный в магазине конфиската

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Семье политзаключенной Ларисы Тонкошкур, отбывающей наказание за публикацию данных милиционеров, вернули ее мобильный телефон. По словам родных женщины, это сделал из добрых чувств незнакомец.

 

Политзаключенная Лариса Тонкошкур в суде. Фото: ПЦ «Вясна».

 

Телефон был изъят у Ларисы Тонкошкур после того, как против нее было возбуждено уголовное дело, сообщает Радыё Свабода. Мобильник был конфискован согласно приговору и позже выставлен на продажу в магазине конфиската. Но сейчас он снова в доме Ларисы Тонкошкур и ждет ее возвращения из тюрьмы.

«Позвонил неизвестный человек. Сказал, что купил этот сотовый в магазине конфиската, мой номер был сохранен, и он набрал его, чтобы узнать историю этого телефона. А когда узнал, чей это мобильник, предложил вернуть его безо всяких условий. Мобильник уже дома. Вот такая у нас хорошая новость. Лариса вернется, а телефон ее уже ждет, можно будет оперативно связаться со всеми людьми, с которыми она ранее контактировала», — рассказала родственница Ларисы Тонкошкур.

Почтальон из Минска Лариса Тонкошкур с июля отбывает трехмесячный тюремный срок за публикацию частной информации о милиционерах, проживающих в районе, где она работала. В суде Лариса объяснила свой поступок возмущением действиями силовиков, избивавших протестующих. Женщина полностью признала вину.

Политзаключенная отбывает наказание в Барановичском арестном доме. Первые два месяца ареста у политзаключенной были проблемы с перепиской. Также на условия отбывания наказания повлияло то, что она была сразу признана «склонной к экстремизму».

На днях родственники получили от нее очерелное письмо.

«Писать особо не о чем. Главное, что коллектив в камере подобрался хороший, мне повезло. Но время идет медленно, хотя есть о чем поговорить. Играем в шашки, читаю книги. Выводят на прогулки и в душ, отношение к нам хорошее. Все остальное обсудим при встрече», — написала Лариса в последнем письме родственникам.

Срок ее ареста истекает 30 сентября.
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Тэги: политзаключенная возвращение мобильника солидарность Персона: Лариса Тонкошкур Город: Минск Барановичи

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