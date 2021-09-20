Новым директором МТС назначен Владислав Андрейченко — сын спикера Палаты представителей

Александр Лукашенко 20 сентября 2021 г дал согласие на назначение Владислава Андрейченко директором СООО «Мобильные ТелеСистемы».

Владислав Андрейченко. Фото: gorodvitebsk.by.

Как сообщает ПраймПресс , Владислав Андрейченко сменит в должности Владимира Карповича, который руководил предприятием с 7 сентября 2005 г.

До настоящего времени Андрейченко возглавлял Витебский филиал СООО «Мобильные ТелеСистемы». Владислав — сын председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси 4-7 созывов Владимира Андрейченко.

ООО «Мобильные ТелеСистемы» зарегистрировано 4 апреля 2002 г. Уставный фонд - 5 млн долл. Учредителями являются белорусское РУП «Белтелеком» (51% уставного фонда) и российское ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (49%). Коммерческая эксплуатация сети сотовой связи стандарта GSM 900/1800 началась 27 июня 2002 г. Коммерческую эксплуатацию сети 3G оператор начал в мае 2010 г, сети 4G - в декабре 2015 г. Абонентская база оператора составляет 5,7 млн человек.