Журналистам Мартиновичу и Скурко продлили срок содержания под стражей еще на месяц

Главному редактору «Нашай Нівы» Егору Мартиновичу (на фото) и бывшему редактору сайта газеты Андрею Скурко продлили срок содержания под стражей еще на месяц, сообщает лишенная госрегистрации Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Сотрудники «НН» уже два месяца находятся в СИЗО. Первоначально мера содержания под стражей им была избрана 18 июля сразу на максимальный срок — два месяца. Однако 18 сентября на свободу они не вышли.

«Родственникам не сообщали о продлении меры содержания, однако из норм Уголовно-процессуального кодекса следует, что содержание под стражей продлили еще на месяц. Это разрешается, если следствие не закончило работу за отведенный ранее срок», — отмечает БАЖ.

Егора Мартиновича и Андрея Скурко обвиняют по ч. 2 ст. 216 Уголовного кодекса (нанесение имущественного ущерба без признаков разворовывания группой лиц). Претензия заключается в том, что оплата коммунальных услуг за помещение редакции «НН» производилась по тарифам для физлиц, а нужно было платить по тарифам для юрлиц. Следователи подсчитали, что за четыре года (с 2017-го по май 2021 года) предприятию «Минэнерго» был причинен ущерб в 3,5 тысячи рублей. Предприятие с претензиями к «НН» никогда не обращалось.

Мартинович и Скурко признаны политзаключенными.

По ст. 216 УК максимально возможный срок содержания под стражей до суда составляет шесть месяцев.

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