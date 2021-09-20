Гендиректора МАГАТЭ пригласили на церемонию ввода БелАЭС

Министр энергетики Виктор Каранкевич пригласил генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси посетить церемонию ввода в эксплуатацию всего комплекса Белорусской АЭС в 2022 году.

Как сообщает пресс-служба Минэнерго, встреча Каранкевича и Гросси состоялась 20 сентября в рамках 65-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ, которая начала работу сегодня в Вене (Австрия).

На встрече белорусский чиновник проинформировал главу агентства о ходе сооружения БелАЭС, подчеркнув, что «безопасность станции и открытость остаются безусловными приоритетами для Беларуси на всех этапах реализации проекта».

Каранкевич отметил, что Беларусь провела все миссии МАГАТЭ, рекомендованные для стран, строящих первую АЭС. Полученные рекомендации и предложения, по его словам, «положены в основу национальных планов действий, которые являются важным ориентиром в работе по реализации национальной программы ядерной энергетики».

Министр поблагодарил МАГАТЭ за содействие в развитии инфраструктуры ядерной энергетики и ядерной безопасности в Беларуси и сообщил, что до конца года в стране ожидают две повторные миссии агентства — по оценке достигнутого прогресса в вопросах развития регулирующей инфраструктуры и по эксплуатационной безопасности.

Собеседники также затронули тему проекта новой рамочной программы сотрудничества Беларуси и МАГАТЭ на 2022—2027 годы, который сейчас готовится.

Отмечается, что Гросси на встрече отметил «открытость Беларуси для сотрудничества с международными организациями, в том числе МАГАТЭ». Он заявил, что в агентстве «не видят ни одной причины, по которой Белорусская АЭС не могла бы быть введена в эксплуатацию», и заверил, что агентство продолжит поддержку этого проекта.

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