Гендиректора МАГАТЭ пригласили на церемонию ввода БелАЭС

/ Экономика
Просмотров: 15

Министр энергетики Виктор Каранкевич пригласил генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси посетить церемонию ввода в эксплуатацию всего комплекса Белорусской АЭС в 2022 году.

Как сообщает пресс-служба Минэнерго, встреча Каранкевича и Гросси состоялась 20 сентября в рамках 65-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ, которая начала работу сегодня в Вене (Австрия).

На встрече белорусский чиновник проинформировал главу агентства о ходе сооружения БелАЭС, подчеркнув, что «безопасность станции и открытость остаются безусловными приоритетами для Беларуси на всех этапах реализации проекта».

Каранкевич отметил, что Беларусь провела все миссии МАГАТЭ, рекомендованные для стран, строящих первую АЭС. Полученные рекомендации и предложения, по его словам, «положены в основу национальных планов действий, которые являются важным ориентиром в работе по реализации национальной программы ядерной энергетики».

Министр поблагодарил МАГАТЭ за содействие в развитии инфраструктуры ядерной энергетики и ядерной безопасности в Беларуси и сообщил, что до конца года в стране ожидают две повторные миссии агентства — по оценке достигнутого прогресса в вопросах развития регулирующей инфраструктуры и по эксплуатационной безопасности.

Собеседники также затронули тему проекта новой рамочной программы сотрудничества Беларуси и МАГАТЭ на 2022—2027 годы, который сейчас готовится.

Отмечается, что Гросси на встрече отметил «открытость Беларуси для сотрудничества с международными организациями, в том числе МАГАТЭ». Он заявил, что в агентстве «не видят ни одной причины, по которой Белорусская АЭС не могла бы быть введена в эксплуатацию», и заверил, что агентство продолжит поддержку этого проекта.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

Сюжет: Беларусь строит АЭС
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: АЭС-Беларусь Персона: Рафаэль Гросси Виктор Каранкевич

Другие материалы на эту тему:

«Выдержит падение самолета». БелАЭС получит лицензию на первый энергоблок

«Выдержит падение самолета». БелАЭС получит лицензию на первый энергоблок

Татьяна Новикова. ПОЛЕМИКА. Чернобыль как самовоспроизводящийся сценарий

Татьяна Новикова. ПОЛЕМИКА. Чернобыль как самовоспроизводящийся сценарий

Белорусская АЭС перестала вырабатывать электричество

Белорусская АЭС перестала вырабатывать электричество

Татьяна Новикова. АЭС. Ядерную державу сглазили

Татьяна Новикова. АЭС. Ядерную державу сглазили