Минчан, задержанных за рисунки на тюках с сенажом, поместили в жодинскую тюрьму

/ Общество
Просмотров: 42

Семерых минчан, задержанных за разрисовывание тюков с сенажом, взяли под стражу и поместили в жодинскую тюрьму, сообщает телеграм-канал лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна».

2 сентября пресс-служба Министерства внутренних дел опубликовала информацию о том, что возле трассы М1 ночью были задержаны четверо мужчин и три женщины, жители Минска, в возрасте от 27 до 51 года. Причиной задержания стало раскрашивание на поле тюков с сенажом. «За непродолжительное время они успели разрисовать протестной символикой 82 тюка», — говорилось в сообщении.

В отношении задержанных было возбуждено дело по ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса (злостное хулиганство), которая предусматривает до шести лет лишения свободы.

Правозащитникам стали известны фамилии всех задержанных: Александр Бобко, Игорь Мысливец, Елена Дедюля, Ольга Дубовик, супруги Андрей и Екатерина Арико, Иван Черевяко.

После задержания их доставили в Дзержинский РОВД, в их домах провели обыски.

До суда всем избрали меру пресечения в виде заключения под стражу и поместили в жодинскую тюрьму № 8. У некоторых задержанных есть несовершеннолетние дети.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: политзаключенные Персона: Александр Бобко Игорь Мысливец Елена Дедюля Ольга Дубовик Андрей Арико Екатерина Арико Иван Черевяко Город: Жодино

Другие материалы на эту тему:

Чертова дюжина. Лукашенко боится переборщить с гуманизмом

Чертова дюжина. Лукашенко боится переборщить с гуманизмом

Список Воскресенского. Большинство политзаключенных отказались просить пощады

Список Воскресенского. Большинство политзаключенных отказались просить пощады

Лидера ОГП Николая Козлова осудили на три месяца ареста

Лидера ОГП Николая Козлова осудили на три месяца ареста

В Минске начинается суд над Марией Колесниковой и Максимом Знаком

В Минске начинается суд над Марией Колесниковой и Максимом Знаком