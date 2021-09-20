Минчан, задержанных за рисунки на тюках с сенажом, поместили в жодинскую тюрьму

Семерых минчан, задержанных за разрисовывание тюков с сенажом, взяли под стражу и поместили в жодинскую тюрьму, сообщает телеграм-канал лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна».

2 сентября пресс-служба Министерства внутренних дел опубликовала информацию о том, что возле трассы М1 ночью были задержаны четверо мужчин и три женщины, жители Минска, в возрасте от 27 до 51 года. Причиной задержания стало раскрашивание на поле тюков с сенажом. «За непродолжительное время они успели разрисовать протестной символикой 82 тюка», — говорилось в сообщении.

В отношении задержанных было возбуждено дело по ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса (злостное хулиганство), которая предусматривает до шести лет лишения свободы.

Правозащитникам стали известны фамилии всех задержанных: Александр Бобко, Игорь Мысливец, Елена Дедюля, Ольга Дубовик, супруги Андрей и Екатерина Арико, Иван Черевяко.

После задержания их доставили в Дзержинский РОВД, в их домах провели обыски.

До суда всем избрали меру пресечения в виде заключения под стражу и поместили в жодинскую тюрьму № 8. У некоторых задержанных есть несовершеннолетние дети.