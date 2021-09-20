Бывшего замглавы Могилевского горисполкома отправили в колонию на 7,5 года

Политзаключенный Владимир Дударев, бывший заместитель главы Могилевского горисполкома, приговорен к 7 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима.

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, такой приговор 20 сентября вынесла председатель суда Чаусского района (Могилевская область) Елена Королько. Она признала Дударева виновным в злоупотреблении служебными полномочиями (ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса) и мошенничестве (ч. 4 ст. 209 УК).

Дударев свою вину на суде не признал.

Судебный процесс начался 20 апреля текущего года. Дударев находится под стражей с 11 июня прошлого года. До этого он координировал работу региональной инициативной группы по выдвижению Виктора Бабарико кандидатом в президенты.

Согласно материалам дела, бывший чиновник незаконно переоборудовал в жилое помещение часть технического этажа в многоэтажном доме по улице Лепешинского в Могилеве, где проживает с семьей. Стоимость переоборудованного помещения, ставшего частью двухуровневой квартиры, оценивается в 41.381 рубль. Также Дударева обвинили в том, что в должности председателя ПЖСК с 2006 по 2009 годы от имени членов жилищного кооператива и без их ведома он инициировал внесение изменений в проектную документацию по увеличению высоты потолков на техническом этаже. В результате затраты на строительство жилого дома увеличились на 2.288 рублей в ценах после деноминации, их якобы компенсировали застройщики за счет полученных льготных кредитов. Кроме того, Дудареву инкриминировали несанкционированное подключение к источникам газа, тепло- и электроэнергии — ресурсы он якобы использовал для освещения и отопления технического этажа, ставшего частью квартиры.

Дело о переоснащении техэтажа в 2016 году уже рассматривалось в судебном порядке, четыре раза отправлялось на доработку и в итоге было закрыто за отсутствием состава нарушения.

В деле также фигурировал дом отца обвиняемого. Как сообщают правозащитники, он якобы без соответствующей разрешительной документации был построен заново, а не отремонтирован. Обвинение утверждает, что сделать это удалось благодаря злоупотреблению служебными полномочиями, так как Дударев с 2018 по 2019 годы был заместителем председателя Могилевского горисполкома и курировал вопросы строительства.

Мнения экспертов относительно постройки нового дома на месте прежнего разошлись — в материалах дела представлены противоположные по смыслу выводы, сообщает spring96.org. «Мать Владимира Дударева говорит, что речь идет о наследстве ее мужа, которое досталось ему от родителей, и никто ничего не сносил», — сообщает правозащитный сайт.

Всего материалы дела заняли 30 томов.