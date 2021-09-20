Польша: Россия проявляет имперские амбиции, а режим Лукашенко — враждебные действия

В Варшаве прошли польско-литовские межправительственные переговоры.

Фото PAP/Radek Pietruszka

Премьер-министры Польши и Литвы Матеуш Моравецкий и Ингрида Шимоните приняли совместную декларацию правительства Республики Польша и правительства Литовской Республики о двустороннем сотрудничестве, пишет polskieradio.pl .

Глава польского правительства заявил на совещании с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, что сегодня свои имперские амбиции проявляет Россия и враждебные действия осуществляет режим Лукашенко в Беларуси.

Премьер-министр РП Матеуш Моравецкий подчеркнул, что международная ситуация заставляет Польшу и страны Балтии проявлять бдительность.