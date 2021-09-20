Главы Минэнерго и Госатомнадзора на этой неделе встретятся в Вене с гендиректором МАГАТЭ

Делегации департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) во главе с начальником Ольгой Луговской и Министерства энергетики во главе с министром Виктором Каранкевичем примут участие в 65-й генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая открывается 20 сентября в Вене.

На сайте Госатомнадзора сообщается, что Луговская встретится с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, а также обсудит ряд актуальных вопросов с представителями департамента гарантий и отдела физической ядерной безопасности МАГАТЭ. Помимо этого глава белорусского ядерного регулятора намерена провести двусторонние встречи с коллегами из России, Турции и Венгрии, а также с заместителем генерального директора департамента Еврокомиссии по энергетике Массимо Гаррибба.

Белорусская делегация также примет участие в совещании руководителей ядерных регуляторов 23 сентября и пленарном заседании Форума сотрудничества регуляторов (RCF) 24 сентября, которые пройдут в онлайн-режиме.

В свою очередь пресс-служба Минэнерго также сообщила о запланированной встрече Каранкевича с Гросси и главами ряда страновых делегаций.

Кроме того, министр энергетики намерен выступить на пленарном заседании конференции, а также принять участие в открытии белорусской экспозиции на приуроченной к сессии выставке, где «будет представлена информация о достижениях Беларуси в сфере ядерной энергетики, реализации проекта по строительству БелАЭС, а также о развитии социально-экономической инфраструктуры города атомщиков Островца».

На пленарном заседании 65-й сессии конференции МАГАТЭ в целом будут обсуждать вопросы обеспечения ядерной и радиационной безопасности, физической ядерной безопасности, мер по борьбе с COVID-19, укрепления деятельности агентства в области технического сотрудничества и другие.

В Минэнерго отметили, что Беларусь в практическом плане взаимодействует с МАГАТЭ по всему спектру деятельности агентства. «Особую роль играет работа с МАГАТЭ по вопросам реализации национальной ядерно-энергетической программы и развития инфраструктуры ядерной энергетики и ядерной безопасности. Важной составляющей взаимодействия с агентством в этой области является приглашение в Беларусь оценочных и консультативных миссий. С 2012 по 2021 годы в Беларуси проведены все ключевые миссии МАГАТЭ, рекомендованные для стран, строящих первую АЭС», — подчеркнули в энергетическом ведомстве.