На выходных со стороны Беларуси в ЕС пытались попасть почти 700 нелегалов

За минувшие выходные в страны Европейского союза не впустили немногим менее 700 мигрантов, которые намеревались нелегально перейти границу со стороны Беларуси.

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Пограничная служба Польши в «Твиттере» сообщила, что 18 сентября зафиксировали 324 попытки незаконного проникновения с белорусской территории, 19 сентября — 276 попыток. В субботу пограничники не впустили ни одного нелегала, в воскресенье задержали 19 человек — граждан Сирии (9), Ирана (6), Ирака (3), Конго (1).

Кроме того, за пособничество в нелегальном пересечении границы со стороны Беларуси в выходные задержали семь человек, в частности граждан Грузии, Польши, Украины (по 2) и Узбекистана (1).

Государственная пограничная охрана Латвии сообщила, что 18 сентября были пресечены попытки незаконного перехода со стороны Беларуси 40 иностранцев, 19 сентября — восьми. Никого в страну не впустили и не задерживали.

Отмечается, что с 10 августа, когда в граничащих с Беларусью районах было введено чрезвычайное положение, в Латвию не впустили 1.268 нелегальных мигрантов. За это же время 32 человека были пропущены по гуманитарным причинам. Всего с начала года в стране задержали 384 иностранца, незаконно пересекших границу.

Телерадиокомпания LRT со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы сообщила, что 18 сентября в страну не впустили около 10, а 19-го — около 50 нелегальных мигрантов с территории Беларуси. Вместе с тем в субботу, как сообщается, двоих иностранцев пропустили по гуманитарным причинам.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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