Польская погранслужба: возле границы с Беларусью обнаружено три трупа

В регионе, граничащем с Беларусью, 19 сентября обнаружены тела трех человек, сообщила пограничная служба Польши в «Твиттере». Подробности не приводятся, отмечается только, что делом занимается прокуратура.

Пресс-секретарь погранслужбы Анна Михальска заявила местному телеканалу TVN24: «Всё указывает на то, что это, скорее всего, нелегальные мигранты».

Ведомство сообщает также о спасательной операции на болотах возле реки Супрасль в Подляском воеводстве недалеко от Белостока. Спасено восемь мигрантов (пять мужчин и три женщины), семь из них отправлено в больницу.

Кроме того, по информации польской радиостанции RMF FM, в Подляском воеводстве обнаружили трех граждан Ирака, которые прибыли из Литвы. Из-за переохлаждения один из них умер, двое доставлены в больницу.

Как сообщалось, Следственный комитет и Государственный пограничный комитет Беларуси заявили о смерти на белорусско-польской границе 39-летней гражданки Ирака. «Вблизи места обнаружения на контрольно-следовой полосе, оборудованной на польской территории, зафиксированы явные признаки волочения тела из Польши в Республику Беларусь», — утверждается в релизе ГПК.

Отмечается, что рядом с телом находились трое детей «в возрасте предположительно от 7 до 15 лет», а также мужчина и пожилая женщина. Они дают пояснения «при содействии предоставленных переводчиков». «В настоящий момент они уже рассказали, что польские силовики под угрозой применения оружия принудили их пешком дойти до границы, а затем заставили пересечь линию польско-белорусской границы», — говорится в сообщении.

В начале августа на белорусско-литовской границе умер гражданин Ирака, который, по утверждению властей Беларуси, был избит на сопредельной территории. Через некоторое время его труп был перевезен на родину самолетом иракских авиалиний.

Евросоюз обвиняет белорусские власти в росте потока нелегалов, Минск обвинения отвергает и упрекает сопредельные страны в жестоком обращении с мигрантами.