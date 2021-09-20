Власти объяснили снижение ковидных надбавок медикам

Первый компонент вакцины против COVID-19 в Беларуси получили более 1,8 млн человек, сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко .

«На данный момент более 1,8 млн наших граждан вакцинированы первым компонентом «Спутника V» и китайской вакциной «Синафарм». И 1,5 млн наших граждан вакцинированы вторым компонентом. Нам необходимо и дальше этот показатель наращивать в соответствии с нашими планами», — заявил Петришенко в программе «Контуры» на телеканале ОНТ.

По его словам, вакцинировано более 80% медицинских работников, более 65% специалистов социальной сферы, более половины учителей.

«Буквально несколько недель назад мы получили вакцину «Спутник Лайт». Планируем вакцинировать наших студентов, поскольку тенденции таковы, что эта инфекция действительно по возрастным параметрам спускается все ниже и ниже», — сказал чиновник.

Петришенко подчеркнул, что принцип добровольности остается, «и высокое сознательное отношение наших граждан позволяет говорить о том, что мы эту работу активно проводим». По его подсчетам, еженедельно вакцинируется 70-90 тыс. человек.

Представитель правительства также прокомментировал уменьшение «ковидных» надбавок медикам: «Главой государства было принято решение по выплате так называемых «ковидных» надбавок или компенсационных выплат тем врачам, среднему медперсоналу и другим работникам, которые непосредственно задействованы в ликвидации воздействия этого вируса. И эти выплаты, они сохраняются. Да, [произвели] определенную корректировку с учетом правоприменительной практики, с учетом того, что мы осуществили определенные защитные функции».

По словам чиновника, имеются в виду средства индивидуальной защиты, которыми «в полной мере обеспечен персонал врачебный и средний медперсонал», вакцинация («это тоже защищенность медперсонала»). «Поэтому должен быть здесь принцип рационального расходования бюджетных средств. Самое главное — принцип справедливости», — заявил Петришенко.

Он подчеркнул, что у тех, «кто работает в «красной зоне» с ковид-пациентами — у них эти надбавки сохраняются с учетом отработанного времени»: реаниматологи, анестезиологи и другие «в зависимости от количества отработанного времени». «То есть только конкретно за период профессионального риска», — пояснил Петришенко.

Чиновник также сообщил, что на ликвидацию последствий коронавируса в 2020 году было выделено 562 млн рублей, в январе—августе 2021 года — на 200 млн рублей больше.

В августе заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Александр Тарасенко заявил, что иммунитет к коронавирусу COVID-19 имеют около 38% жителей страны.

В ноябре 2020 года Игорь Петришенко оценил популяционный иммунитет после первой волны на уровне 15-20%.