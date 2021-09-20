Два гродненца получили «химию» за участие в акциях протеста 9 августа прошлого года

Суд Ленинского района Гродно (судья Руслан Гурин) 17 сентября приговорил к двум годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа Бориса Ляшкевича (признан политзаключенным) и Леонида Климова.

Их обвинили в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 Уголовного кодекса) в связи с событиями 9 августа прошлого года, сообщают правозащитники.

По словам гособвинителя Анжелики Бутримович, Ляшкевич и Климов участвовали в несанкционированном массовом мероприятии, не подчинялись сотрудникам милиции, подстрекали других к противоправным действиям, не реагировали на требование разойтись, вместе с другими образовали сцепку и заблокировали общественный транспорт.

Первое слушание дела состоялось 27 июля. Впоследствии судебное разбирательство неоднократно откладывалось из-за мер безопасности для свидетелей, болезни обвиняемого и прокурора.

По состоянию на 19 сентября в стране насчитывалось 674 политзаключенных.