Два гродненца получили «химию» за участие в акциях протеста 9 августа прошлого года

/ Общество
Просмотров: 36

Суд Ленинского района Гродно (судья Руслан Гурин) 17 сентября приговорил к двум годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа Бориса Ляшкевича (признан политзаключенным) и Леонида Климова.

Их обвинили в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 Уголовного кодекса) в связи с событиями 9 августа прошлого года, сообщают правозащитники.

По словам гособвинителя Анжелики Бутримович, Ляшкевич и Климов участвовали в несанкционированном массовом мероприятии, не подчинялись сотрудникам милиции, подстрекали других к противоправным действиям, не реагировали на требование разойтись, вместе с другими образовали сцепку и заблокировали общественный транспорт.

Первое слушание дела состоялось 27 июля. Впоследствии судебное разбирательство неоднократно откладывалось из-за мер безопасности для свидетелей, болезни обвиняемого и прокурора.

По состоянию на 19 сентября в стране насчитывалось 674 политзаключенных.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: политзаключенные

Другие материалы на эту тему:

Чертова дюжина. Лукашенко боится переборщить с гуманизмом

Чертова дюжина. Лукашенко боится переборщить с гуманизмом

Список Воскресенского. Большинство политзаключенных отказались просить пощады

Список Воскресенского. Большинство политзаключенных отказались просить пощады

Лидера ОГП Николая Козлова осудили на три месяца ареста

Лидера ОГП Николая Козлова осудили на три месяца ареста

В Минске начинается суд над Марией Колесниковой и Максимом Знаком

В Минске начинается суд над Марией Колесниковой и Максимом Знаком