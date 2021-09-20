СК сообщил о второй смерти среди мигрантов на границе Беларуси со странами ЕС

О смерти 39-летней гражданки Ирака «вблизи белорусско-польской границы» сообщил вечером 19 сентября Следственный комитет.

Ее тело без признаков жизни было обнаружено днем. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Женщина «была обнаружена без обуви, и после первоначального осмотра тела следствие не исключает в том числе версию наступления смерти от переохлаждения».

Следователи управления СК по Гродненской области с привлечением специалистов областного управления Госкомитета судебных экспертиз проводят осмотр места происшествия.

Госпогранкомитет сообщает, что тело «женщины неславянской внешности» было обнаружено «в Гродненском районе вблизи деревни Лесное в метре от белорусско-польской границы».

«Вблизи места обнаружения на контрольно-следовой полосе, оборудованной на польской территории, зафиксированы явные признаки волочения тела из Польши в Республику Беларусь», — утверждается в релизе ГПК.

Отмечается, что рядом с телом находились трое детей «в возрасте предположительно от 7 до 15 лет», а также мужчина и пожилая женщина. Они дают пояснения «при содействии предоставленных переводчиков». «В настоящий момент они уже рассказали, что польские силовики под угрозой применения оружия принудили их пешком дойти до границы, а затем заставили пересечь линию польско-белорусской границы», — говорится в сообщении.

В начале августа на белорусско-литовской границе умер гражданин Ирака, который, по утверждению властей Беларуси, был избит на сопредельной территории. Через некоторое время его труп был перевезен на родину самолетом иракских авиалиний.