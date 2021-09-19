СК: вблизи белорусско-польской границы обнаружено тело гражданки Ирака
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Тело 39-летней гражданки Ирака обнаружено днем 19 сентября вблизи белорусско-польской границы.
Как сообщает Следственный комитет, женщина была обнаружена без обуви. После первоначального осмотра тела следствие не исключает версию гибели от переохлаждения.
Обстоятельства произошедшего выясняют следователи УСК по Гродненской области с привлечением специалистов областного управления Госкомитета судебных экспертиз.