СК: вблизи белорусско-польской границы обнаружено тело гражданки Ирака

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Тело 39-летней гражданки Ирака обнаружено днем 19 сентября вблизи белорусско-польской границы.

Как сообщает Следственный комитет, женщина была обнаружена без обуви. После первоначального осмотра тела следствие не исключает версию гибели от переохлаждения.

Обстоятельства произошедшего выясняют следователи УСК по Гродненской области с привлечением специалистов областного управления Госкомитета судебных экспертиз.

 

 

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Тэги: Беларусь-Польша-граница иракцы

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