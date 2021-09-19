Диетолог назвала три бюджетных суперпродукта

Российский диетолог Ольга Деккер назвала три бюджетных суперпродукта на странице своего аккаунта в Инстаграм, сообщает medikforum.ru .

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По словам специалиста, такими продуктами являются гречка, морская капуста и семена льна.

Гречневая каша является отличным источником белка, витаминов группы В, железа и клетчатки. Причем, по мнению специалиста, важно, что злак не имеет в своем составе глютена и крахмала.

Польза морской капусты обусловлена высоким содержанием йода, что особенно важно для женского здоровья и щитовидной железы. Также она помогает выводить токсины из организма и считается одним из продуктов, употребление которых можно считать профилактикой онкологических заболеваний.

Последнее свойство также приписывают и семенам льна. Помимо этого, они оказывают благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему, органы ЖКТ и способствуют регулировке уровня сахара в крови. Также в составе продукта много витаминов. Кроме того, семена льна отличаются содержанием таких микроэлементов, как цинк, железо, магний, кальций, а также омега-3 и 6.