Юлии Чернявской и другим фигурантам «дела TUT.BY» продлили срок содержания под стражей еще на два месяца

Фигурантам «дела TUT.BY» продлили срок содержания под стражей еще на два месяца. Одиннадцать из них уже четыре месяца находятся в СИЗО.

Продлили срок содержания под домашним арестом и вдове основателя компании, писателю и культурологу Юлии Чернявской.

«У меня уже нет ни сил, ни слов, чтобы сказать, насколько безумно, безжалостно вершатся судьбы людей по «делу Тутбая». Полтора десятка человек, 12 из которых женщины, сидят в заключении пятый МЕСЯЦ, — пишет в соцсетях дочь Юлии Евгения Чернявская. — Правильнее было бы сказать, судьбы не вершат никак, действительно, куда спешить следствию? Трое из них потеряли за это время родителя... Здоровье тех, кто сидит, катастрофически ухудшается, и хотя мамочка держится настолько молодцом, насколько это вообще можно представить, ситуация критическая.

В отношении должностных лиц компании заведено уголовное дело. Речь идет о части 2 статьи 243 УК Республики Беларусь — об уклонении от «уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере». Суть претензии: компания, являясь резидентом Парка высоких технологий (ПВТ), якобы получила выручку, не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов.