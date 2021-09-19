За последние 60 часов в Минске выпала месячная норма осадков, в некоторых районах страны — от полутора до двух норм

От полутора до двух месячных норм осадков выпало в некоторых районах Беларуси за последние 60 часов (с 21 часа 16 сентября до 9 часов 19 сентября), свидетельствует проведенный БелаПАН анализ оперативных карт Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by .

Фото: Власта Малкова / photocentra.com.

Больше всего осадков зафиксировано в Марьиной Горке — 98 мм, или 98 л воды на квадратный метр территории. Это ровно две сентябрьские нормы (49 мм для данного населенного пункта). Самые интенсивные осадки были отмечены днем 18 сентября (40 мм — рекорд для всей территории страны за этот период) и в ночь на 17 сентября (36 мм).

В Слуцке выпало 90 мм дождя (176% месячной нормы, составляющей 51 мм), в Волковыске — 86 мм (139; 62 мм), Костюковичах — 77 мм (117%; 66 мм), Столбцах — 72,8 мм (132%; 55 мм).

В Минске вылилось 62 мм осадков (103% нормы; 60 мм), самые интенсивные были днем 18 сентября (25 мм) и в ночь на 17 сентября (22 мм).

В областных центрах дождей было меньше: в Могилеве — 57,7 мм (105% нормы; 55 мм), Гродно — 50 мм (96%; 52 мм), Бресте — 30,2 (54%; 56 мм), Гомеле — 28,2 мм (49%; 58 мм), Витебске — 21 мм (31%; 68).

В наименьшей степени зона осадков затронула север Витебской области. В Езерище выпало 5 мм (6% нормы; 77 мм), в Верхнедвинске — 8 мм (12%; 66 мм).

При этом установилась очень холодная погода с дневными температурами не выше 10 градусов на большей части территории. В ближайшие дни ситуация не улучшится. Год назад в это время было примерно на 10 градусов теплее, два года назад температуры были такие же, как сейчас, но выпало меньше осадков. После ранних холодов сезона-2019/20 климатическая зима так и не наступила — впервые за время инструментальных метеонаблюдений.