Светлана Тихановская — в ТОП-5 рейтинга соискателей Нобелевской премии мира

По оценкам международных букмекерских контор, Светлана Тихановская входит в пятерку претендентов на Нобелевскую премию мира-2021. По информации reform.by , это следует из рейтинга, опубликованного порталом nicerodds.co.uk.

Фото: Офис Тихановской.

В пятерке лидеров — Всемирная организация здравоохранения, российский политик Алексей Навальный, экоактивистка Грета Тунберг и американский политик и общественная активистка Александрия Окасио‑Кортес.

Напомним, в январе появилась информация, что Гитанас Науседа выдвинул кандидатуру Тихановской на Нобелевскую премию мира. В литовском правительстве отказались от комментариев по этому поводу. Нобелевский комитет не публикует имена номинантов, они будут засекречены на протяжении 50 лет.

В октябре минувшего года также сообщалось, что с заявлением о выдвижении Светланы Тихановской, Марии Колесниковой и Вероники Цепкало на соискание Нобелевской премии мира 2021 года выступил представитель норвежского парламента Гейр Тоскедаль.

С предложением выдвинуть Светлану и Сергея Тихановских на Нобелевскую премию мира выступал и депутат Европарламента, бывший председатель Европейского совета Дональд Туск.

На получение Нобелевской премии мира 2021 года выдвинуто 329 кандидатов, из которых 234 — физические лица и 95 — организации. В начале октября Нобелевский комитет большинством голосов выбирает лауреатов, объявляются их имена. Вручение премии пройдет 10 декабря в Осло.