В мире зафиксирована вспышка массового заражения вирусом RSV у детей

Сразу в нескольких странах мира врачи зафиксировали массовые заражения детей респираторно-синцитиальным вирусом (RSV).

Фото: topnews.ru.

Как сообщает портал Topnews , этот вирус поражает дыхательные пути и даже может привести к госпитализации в отделение интенсивной терапии.

При этом он уже известен довольно длительное время, однако серьезных и тем более массовых вспышек ранее не наблюдалось.

В настоящий момент вспышки вируса RSV наблюдаются в США, Британии, Швейцарии и Японии.

Американский врач Рабиа Ага пояснил, что причиной, послужившей новому всплеску заболевания, стал COVID-19 и карантинные меры на фоне пандемии. Ведь в условиях массовой изоляции, которая в последнее время слегка была ослаблена, дети не могут выработать коллективный иммунитет. Это и послужило ко всему прочему и высокой скорости его распространения.