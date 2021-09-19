В мире зафиксирована вспышка массового заражения вирусом RSV у детей

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Сразу в нескольких странах мира врачи зафиксировали массовые заражения детей респираторно-синцитиальным вирусом (RSV).

 

Фото: topnews.ru.

 

Как сообщает портал Topnews, этот вирус поражает дыхательные пути и даже может привести к госпитализации в отделение интенсивной терапии.

При этом он уже известен довольно длительное время, однако серьезных и тем более массовых вспышек ранее не наблюдалось.

В настоящий момент вспышки вируса RSV наблюдаются в США, Британии, Швейцарии и Японии.

Американский врач Рабиа Ага пояснил, что причиной, послужившей новому всплеску заболевания, стал COVID-19 и карантинные меры на фоне пандемии. Ведь в условиях массовой изоляции, которая в последнее время слегка была ослаблена, дети не могут выработать коллективный иммунитет. Это и послужило ко всему прочему и высокой скорости его распространения.
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Тэги: респираторно-синцитиальный вирус RSV вспышка заболевания Персона: Рабиа Ага