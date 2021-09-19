COVID-19: число жертв коронавируса в Беларуси превысило четыре тысячи

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За минувшие сутки в Беларуси зарегистрированы 1 982 пациента с COVID-19, умерли 13 человек. Выписаны из стационаров 1 607 пациентов.

 

 

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 516 428 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 503 266 пациентов, у которых ранее был подтвержден такой диагноз.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 004 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 30 877 тестов, всего в стране проведено 8 210 319 тестов.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус

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