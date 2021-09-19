Политзаключенному журналисту Денису Ивашину предъявили новое обвинение

Журналисту Денису Ивашину предъявили новое обвинение, сообщила жена политзаключенного Ольга Ивашина в «Фейсбуке».

Денис Ивашин. Фото: mogilev.online.

Согласно ее информации, мужу продлен срок содержания под стражей до 8 месяцев 28 дней. На сегодня журналист содержится в тюрьме в Гродно уже 191 день.

Согласно документу, который прислал жене журналиста начальник следственного отдела УКГБ Воронецкий, Денису Ивашину предъявлены обвинения: в совершении «менее тяжкого» и «особо тяжкого» преступлений. Как считает Ольга Ивашина, одно из обвинений, которое относится к менее тяжким, предусмотрено ст. 365 Уголовного кодекса (вмешательство в деятельность сотрудника внутренних дел), на основании которой его и задержали. О втором обвинении родным политзаключенного ничего не известно.

«Чего ждали шесть месяцев, чтобы выдвинуть новое обвинение неизвестно в чем? А закончится срок «досудебного» содержания по этой неизвестной статье, еще что-то придумают?» — полагает Ольга Ивашина.

Известно, что журналист отказался писать прошение о помиловании.