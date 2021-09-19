Польша не будет принимать прошения об убежище у нарушителей границы, исключение — преследуемым белорусам
В Польше принято решение не принимать прошения об убежище для нарушителей границы и запретить им въезд в Шенгенскую зону.
За такие поправки в закон проголосовало большинство депутатов Сейма,
Тем, кто разрушает инфраструктуру на границе (заборы, заграждения, шлагбаумы), будет грозить до пяти лет заключения.
По данным пограничников, только в августе попасть в Польшу из Беларуси в обход пунктов пропуска пытались 1935 мигрантов. 760 из них задержали, остальных развернули. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что «в Беларуси более 10 тысяч, а может и больше лиц, перемещенных с Ближнего Востока, преимущественно — из Ирака, а также из Сирии, чтобы проводить гибридную атаку».