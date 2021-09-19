Польша не будет принимать прошения об убежище у нарушителей границы, исключение — преследуемым белорусам

В Польше принято решение не принимать прошения об убежище для нарушителей границы и запретить им въезд в Шенгенскую зону.

На польской границе. Фото: twitter.com/Straz_Graniczna.

За такие поправки в закон проголосовало большинство депутатов Сейма, сообщает Радыё Рацыя. Таким образом, задержанный за незаконное пересечение белорусско-польской границы иностранец не сможет подать прошение об убежище (исключение только для тех, кому грозит преследование именно в Беларуси), будет обязан покинуть территорию Польши и получит временный запрет на въезд в страны Шенгенского соглашения.

Тем, кто разрушает инфраструктуру на границе (заборы, заграждения, шлагбаумы), будет грозить до пяти лет заключения.

По данным пограничников, только в августе попасть в Польшу из Беларуси в обход пунктов пропуска пытались 1935 мигрантов. 760 из них задержали, остальных развернули. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что «в Беларуси более 10 тысяч, а может и больше лиц, перемещенных с Ближнего Востока, преимущественно — из Ирака, а также из Сирии, чтобы проводить гибридную атаку».